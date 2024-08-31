Яхта российского сенатора протаранила лодку с пассажирами в Бодруме

В турецком городе Бодрум 90-метровая яхта "ICE", принадлежавшая российскому сенатору Сулейману Керимову, протаранила небольшое судно с пассажирами.
Об этом этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.
По данным изданий, на борту моторной лодки A.MEY находилось около десять человек, в том числе дети.
"У судна оказалась повреждена корма, а у суперъяхты осталась большая царапина на носу. В результате столкновения никто из пассажиров не пострадал", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что мегаяхта "ICE", построенная в Германии в 2005 году, обслуживает экипаж из 27 человек и вместимостью 14 гостей и имеет салон красоты, сауну, лифт, тренажерный зал, систему кондиционирования воздуха и вертолетную площадку.