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    Яхья Джамме отказался уступать кресло президента Гамбии

    Этой ночью истек срок его полномочий

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Президент Гамбии Яхья Джамме отказался покидать свой пост, после того как этой ночью  истек срок его полномочий, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си. 

    Отметим, что сегодня должна состояться инаугурация избранного президента Гамбии - оппозиционера Адама Бэрроу, победившего на выборах главы государства в декабре.

    Ранее власти Сенегала заявили, что вооруженные силы страны готовы вторгнуться на территорию Гамбии в случае, если Яхья Джамме не покинет свой пост в срок. Нигерия также сообщила, что в случае необходимости поддержит сенегальские сухопутные войска в ходе их вторжения в Гамбию.

    Разрешение на вторжение в Гамбию властям Сенегала выдало Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС), которое в декабре поддержало на выборах президента Гамбии Адама Бэрроу.

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