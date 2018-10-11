Ягланд: Россия не намерена возвращаться в ПАСЕ

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Россия не намерена возвращаться в январе в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, отвечая на вопросы членов ПАСЕ.

"Мне было сказано, что Россия не вернется в январе в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Они не будут платить за весь год", - сказал Т.Ягланд.

По его словам, необходимо верстать бюджет организации с учетом данного факта.

Отметим, что накануне "КоммерсантЪ" сообщил об исключении России из Совета Европы из-за невыплаты взносов с июня 2017 года. Дефицит бюджета ПАСЕ составляет 18 млн евро.