Ягланд: миграционный кризис подчеркнул актуальность основной конвенции Совета Европы

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Миграционный кризис подчеркнул актуальность Конвенции Совета Европы по правам человека. Такое мнение высказал генеральный секретарь Совета Турбьерн Ягланд в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману по случаю 20-летия вступления России в организацию, отмечаемого 28 февраля.

По его словам, "миграционный кризис показал, что многие государства, которые мы можем назвать основателями Совета Европы, нуждаются в стандартах и обязательствах Конвенции". "Складывалось впечатление, что все проблемы с правами человека имели место в одном регионе Европы, а в других они отсутствовали, - заметил он. - Но это совершенно не так".

Совершенно ясно, продолжил он, что "везде есть проблемы с реализацией политики в отношении мигрантов на основании Конвенции, и мы тщательно следим за её соблюдением". "Это касается всех, - заметил он. - Нет разделения Европы на старую и новую".

Ягланд отметил усилия организации в борьбе с манипуляциями в спортивной сфере. "Это еще одна очень важная сфера, так как спорт важен в любой демократии, - считает он. - Все наши инициативы в этой области также реализуются".