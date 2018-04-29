Ядерный полигон в КНДР закроют до встречи Ким Чен Ына и Трампа

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Власти Северной Кореи закроют ядерный полигон Пхунгери до встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа. Пхеньян также намерен пригласить экспертов и журналистов, которые засвидетельствуют процесс.

Как передает Report, об этом рассказал представитель администрации Южной Кореи Чонг Ва Дэ, сообщает Koreaherald.

Ранее лидер КНДР заявил, что не видит смысла в ядерном вооружении, если будет достигнуто соглашение об окончании конфронтации между Пхеньяном и Вашингтоном, а также если стороны выстроят доверительные отношения.