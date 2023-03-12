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Ядерный бомбардировщик США "отработал" удар по Санкт-Петербургу

Ядерный бомбардировщик США "отработал" удар по Санкт-Петербургу Стратегический американский бомбардировщик B-52H Stratofortress вышел 11 марта на позицию пуска ракет по Санкт-Петербургу.
Другие страны
12 марта 2023 г. 02:05
Ядерный бомбардировщик США отработал удар по Санкт-Петербургу

Стратегический американский бомбардировщик B-52H Stratofortress вышел 11 марта на позицию пуска ракет по Санкт-Петербургу.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом свидетельствуют данные мониторингового сервиса Fligrhtradar24.

Бомбардировщик ВВС США, способный нести ядерные ракеты, был замечен в районе острова Готланд в 200 километрах от российской северной столицы. После выхода на позицию он сделал резкий поворот и продолжил путь в сторону Литвы. Этот маневр он совершил в рамках учений, легендой которых является прорыв ПРО/ПВО Северо-Западного округа и нанесение ракетно-ядерных ударов по военным и инфраструктуре российских городов, а также "отработка взаимодействия" с военно-воздушными силами партнеров США по НАТО.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что американский бомбардировщик сопровождали польские истребители.

"Это важная часть упражнений по совместимости. Вместе мы заботимся о безопасности восточного фланга НАТО", - добавил он.

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