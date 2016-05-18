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    ​Ядерную программу КНДР обсудят на встрече лидеров большой "семерки"

    Мир встревожен дестабилизирующим и провокационным поведением КНДР

    Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Тема ядерной программы КНДР станет одной из основных в ходе встречи лидеров стран G7 в Японии.

    Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель Белого дома Джош Эрнест.

    Этот вопрос будет обсуждаться в Японии. Мир встревожен дестабилизирующим и провокационным поведением КНДР", — сказал он, отметив, что Япония, которая, по его словам, является ключевым партнером США, особенно обеспокоена данной ситуацией.

    Эрнест отметил, что санкционный режим позволил еще больше усилить изоляцию КНДР и оказать давление на ее правительство. При этом он подчеркнул, что "данные санкции были бы невозможны без сотрудничества США и Китая".

    "Мы будем работать с остальной частью мирового сообщества в этом направлении", — сказал представитель Белого дома.

    Cаммит "семерки" намечено провести 25-26 мая этого года с участием лидеров Германии, США, Канады, Японии, Франции, Великобритании, Италии.

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