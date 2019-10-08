Ядерная ракета США пролетела рядом с пассажирским самолетом - ВИДЕО

Пилоты пассажирского самолета Airbus стали свидетелями предположительного пуска одной из баллистических ракет Соединенных Штатов под названием Trident II.

Как передает Report со ссылкой на издание The Drive, во время полета они засняли передвижение ракеты. Лайнер ночью направлялся по рейсу Гвадалахара - Тихуана.

В ролике видно, как ракета летит в небо над побережьем Тихого океана в сторону запада. Также на видео показан процесс разделения ступеней ракеты.

По имеющейся информации, США провели испытательные запуски четырех неснаряженных баллистических ракет Trident II D5 с атомной подводной лодки "Небраска" (SSBN 739) типа "Огайо". Учебные пуски проводились ранним утром вблизи побережья Южной Калифорнии. Первые два состоялись 4 сентября, остальные - 6 сентября.