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Ячейка ИГИЛ готовится объявить о контроле над частью Афганистана

Ячейка ИГИЛ готовится объявить о контроле над частью Афганистана "ИГИЛ-Хорасан" (афганская ячейка ИГИЛ - ред.) готовится объявить о создании первого тамкина (территориальная единица) на территории Афганистана.
Другие страны
14 мая 2024 г. 05:06
Ячейка ИГИЛ готовится объявить о контроле над частью Афганистана

"ИГИЛ-Хорасан" (афганская ячейка ИГИЛ - ред.) готовится объявить о создании первого тамкина (территориальная единица) на территории Афганистана.

Как передает Report, об этом сообщила разведслужба партии "Зеленый тренд Афганистана" (ЗТА) Амруллы Салеха, который ранее занимал посты вице-президента и министра внутренних дел Афганистана.

Подчеркивается, что до сих пор ИГИЛ официально не контролировал какую-либо компактную территорию в Афганистане.

Согласно источнику, "ИГИЛ-Хорасан" в настоящее время располагает стационарными лагерями в восточной провинции Кунар. Планируется, что территория, где находятся эти лагеря, и будет объявлена тамкином. Он будет охватывать два района провинции, а руководителем "Хорасанского Вилаята" будет Мухабулла Муаз, также известный как Омар Билал.

Утверждается, что Мухабулла Муаз является выходцем из деревни Сангар провинции Кунар, он считается одним из высокопоставленных функционеров афганской ячейки ИГИЛ. Муаз в настоящее время командует крупным подразделением террористической организации в провинции.

"Боевики ИГИЛ-Хорасан имеют неразрывное сходство с движением Талибан с точки зрения мышления и методов ведения террористической деятельности <...> единственное различие между ними, это руководство, название организаций и цвет флага", - заявляют представители ЗТА.

Отметим, что Амрулла Салех был одним из пионеров демократических сил своей страны. Его считают одним из главных противников радикального движения Талибана. На него неоднократно совершались покушения. Последнее произошло в сентябре 2020 года.

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Версия на азербайджанском языке İŞİD-Xorasan Əfqanıstanın bir hissəsinə nəzarət etdiyini elan edə bilər

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