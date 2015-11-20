 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Яценюк заявил об отказе Украины выплатить России долг в 3 млрд. доллара

    Украинский премьер потребовал простить пятую часть долга и предоставить отсрочку по выплатам

    Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Арсений Яценюк заявил об отказе Украины выплатить России долг в 3 млрд. долларов.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на украинское телевидение.

    Украинский премьер потребовал "простить" пятую часть долга и предоставить отсрочку по выплатам.

    Ранее Владимир Путин предложил произвести реструктуризацию украинского долга. По словам президента России, Москва готова ничего не получать от Киева в этом году при условии, что в 2016—2018 годах Украина выплатит по 1 млрд. долларов.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi