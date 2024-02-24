Xinhua: На востоке КНР в пожаре погибли 15 человек

В результате пожара, вспыхнувшего в пятницу утром в Нанкине (провинция Цзянсу) на востоке Китая, 15 человек погибли и 44 пострадали.

В результате пожара, вспыхнувшего в пятницу утром в Нанкине (провинция Цзянсу) на востоке Китая, 15 человек погибли и 44 пострадали.

Как передает Report , об этом сообщило в субботу агентство Xinhua со ссылкой на местные власти.

По его информации, около 04:39 в пятницу (00:39 по бакинскому времени) местная пожарная служба получила сигнал тревоги о возгорании в жилом доме. Спасатели потушили пламя около 06:00 (02:00 по бакинскому времени), а поисково-спасательная операция на месте завершилась около 14:00 (10:00 по бакинскому времени).

Предварительное расследование показало, что пожар вспыхнул на первом этаже здания, где находились электрические мопеды. Расследование продолжается.