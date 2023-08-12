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Xiaomi начала блокировать Telegram в Китае

Xiaomi начала блокировать Telegram в Китае В Китае Xiaomi начала обозначать Telegram как опасное приложение и блокировать его при загрузке.
Другие страны
12 августа 2023 г. 19:16
Xiaomi начала блокировать Telegram в Китае

В Китае Xiaomi начала обозначать Telegram как опасное приложение и блокировать его при загрузке.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Азиатский гигант смартфонов Xiaomi теперь блокирует установку Telegram на устройствах, которые используют систему MIUI и интерфейс прошивки.

С выпуском MIUI 13 в 2022 году компания добавила новую функцию безопасности, чтобы обозначать и блокировать запуск вредоносных программ на устройствах.

Однако в прошлом эта функция сталкивалась с критикой и подозрениями, когда пользователи предполагали, что это может быть завуалированная попытка Xiaomi в партнерстве с Партией китайского сообщества (CCP) отслеживать действия пользователей и цензурировать программы.

Эти подозрения были дополнительно подогреты тем фактом, что MIUI начала блокировать приложения, которые позволяли пользователям изменять параметры сети вне настроек по умолчанию. Если программу признают вредоносной или опасной, MIUI пытается удалить программу с устройства и заблокировать установку.

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