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Wynn получила кредит на строительство первого в ОАЭ казино

Wynn получила кредит на строительство первого в ОАЭ казино Международный консорциум банков выдал американской компании Wynn Resorts кредит на сумму в $2,4 млрд на строительство первого в ОАЭ казино. В состав консорциума вошли несколько крупнейших эмиратских банков.
Другие страны
8 февраля 2025 г. 23:41
Wynn получила кредит на строительство первого в ОАЭ казино

Международный консорциум банков выдал американской компании Wynn Resorts кредит на сумму в $2,4 млрд на строительство первого в ОАЭ казино. В состав консорциума вошли несколько крупнейших эмиратских банков.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Wynn Resorts.

В январе 2022 года американская компания, специализирующаяся на управлении гостиницами и казино, объявила о планах построить в Рас-эль-Хайме курортный комплекс стоимостью $3,9 млрд. На территории курорта будут располагаться гостиница, торговый центр, рестораны, бары, а также специальные игровые зоны. Проект Wynn Resorts в Рас-эль-Хайме был воспринят как свидетельство о готовности властей ОАЭ разрешить ведение игорного бизнеса, который запрещен в консервативных аравийских монархиях.

Как отметила компания, консорциум банков состоит из немецкого Deutsche Bank, японского Sumitomo Mitsui, а также эмиратских Abu Dhabi Commercial Bank, First Abu Dhabi Bank, Emirates NBD и National Bank of Ras Al Khaimah. Кредит номинирован в американских долларах и эмиратских дирхамах.

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