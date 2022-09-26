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WSJ: Война в Украине обойдется мировой экономике в 2,8 триллиона долларов

WSJ: Война в Украине обойдется мировой экономике в 2,8 триллиона долларов Война в Украине обойдется мировой экономике в 2,8 триллиона долларов к концу следующего года.
Другие страны
26 сентября 2022 г. 15:35
WSJ: Война в Украине обойдется мировой экономике в 2,8 триллиона долларов

Война в Украине обойдется мировой экономике в 2,8 триллиона долларов к концу следующего года.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что война в Украине привела к скачку цен на энергоносители, что привело к снижению доходов домашних хозяйств и подорвало доверие деловых кругов. Война нарушила цепочки поставок, вызвала нехватку продуктов и других предметов первой необходимости.

На Западе опасаются, что приказ президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации и подготовка к "референдумам" на оккупированных территориях Украины могут затянуть войну на многие месяцы или даже годы.

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Версия на английском языке WSJ: Ukraine War to cost global economy $2.8 trillion

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