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WSJ: Венесуэла стягивает войска к границе с Гайаной

WSJ: Венесуэла стягивает войска к границе с Гайаной Венесуэла перебрасывает на границу с Гайаной легкие танки, патрульные катера и бронетранспортеры из-за продолжающегося спора о принадлежности региона Эссекибо.
Другие страны
9 февраля 2024 г. 20:00
WSJ: Венесуэла стягивает войска к границе с Гайаной

Венесуэла перебрасывает на границу с Гайаной легкие танки, патрульные катера и бронетранспортеры из-за продолжающегося спора о принадлежности региона Эссекибо.

Как передает Report, об этом сообщает газета Wall Street Journal.

"Венесуэла подкрепляет свои угрозы аннексировать часть Гайаны и обеспечить доступ к одному из крупнейших в мире нефтяных месторождений более чем за десятилетие, перебрасывая легкие танки, патрульные катера, оснащенные ракетами, и бронетранспортеры к границе двух стран", - говорится в сообщении издания.

Как пишет газета, развертывание вооруженных сил Венесуэлы видно на спутниковых снимках и на видеозаписях, недавно опубликованных венесуэльскими военными в социальных сетях.

Wall Street Journal не уточняет, какова численность танков и катеров, стянутых в границе, однако подчеркивает, что армия Венесуэлы насчитывает около 150 тысяч человек.

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Версия на английском языке WSJ: Venezuela massing troops to border with Guyana

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