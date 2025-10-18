WSJ: В Вашингтоне изучают возможность отмены пошлин на товары, не производимые в стране

Администрация американского лидера Дональда Трампа рассматривает возможность отменить или снизить пошлины на импорт товаров, которые не производятся в США.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что за последние недели Трамп вывел десятки позиций из-под действия так называемых ответных пошлин, а также предложил отменить тарифы на еще сотни видов товаров, если поставляющие их страны заключат сделки с Вашингтоном.

По словам источников газеты, среди чиновников администрации Трампа растет понимание того, что США следуют снизить пошлины на товары, которые не производятся внутри страны.

The Wall Street Journal указывает, что такая политика отличается от первоначальных заявлений министра торговли США Говарда Латника, говорившего, что из ответных тарифов Трампа не будет никаких исключений. Изменение подхода может указывать на попытки администрации США подготовиться к тому, что в ноябре Верховный суд США может отказаться признать законными многие из пошлин Трампа, полагает газета.