WSJ: В Китае задержали потенциального кандидата в главы МИД

10 августа 2025 г. 14:29
Главу международного отдела Центрального комитета Коммунистической партии Китая Лю Цзянчао задержали для допроса в конце июля после возвращения в Пекин из зарубежной поездки.

Как передает Report, об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Причины задержания 61-летнего дипломата неизвестны. Газете связаться с ним не удалось. Министерство иностранных дел Китая и другие официальные органы ситуацию не комментируют. После отставки Цинь Гана в 2023 году Лю Цзянчао рассматривался как потенциальный кандидат на пост министра иностранных дел Китая.

С 2022 года Лю Цзянчао посетил более 20 стран и встретился с представителями свыше 160 государств. Его активная деятельность, включая встречи с бывшим госсекретарем США Энтони Блинкеном, вызвала предположения о возможном назначении на пост министра иностранных дел.

Сейчас МИД Китая возглавляет Ван И.

