WSJ: В администрации США ликвидируют пост спецпредставителя по Афганистану и Пакистану

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Руководство Госдепартамента намерено ликвидировать должность специального представителя по Афганистану и Пакистану. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу американская газета The Wall Street Journal.

По сведениям источников издания из числа действующих и бывших чиновников, это может произойти в течение суток. Госсекретарь Рекс Тиллерсон, возможно, в будущем учредит новый пост, а у того, кто его займет, будет прежний круг задач, но несколько меньшие полномочия. Не ожидается, что это произойдет в ближайшее время.

До последнего времени исполняющим обязанности спецпредставителя США по Афганистану и Пакистану был Лорел Миллер. Он, как отмечается на сайте внешнеполитического ведомства США, осуществлял "координацию в правительстве с целью выполнения стратегических задач США в регионе, а также взаимодействие с НАТО" и другими ключевыми союзниками.

Ранее в текущем месяце президент США Дональд Трамп наделил главу Пентагона Джеймса Мэттиса полномочиями определять численность американского воинского контингента в Афганистане. Сейчас в Афганистане дислоцированы примерно 8,4 тыс. американских военнослужащих.