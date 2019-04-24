​WSJ узнала об использовании Китаем американских спутников

Китай в обход запрета получил несколько американских космических спутников гражданского назначения и применял их для обеспечения связи солдат Народно-освободительной армии, распространения государственных сообщений и усиления полиции.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники и корпоративные отчеты.

Речь, по данным издания, идет о девяти спутниках. Добиться своих целей Китай смог с помощью сети офшоров и владельцев спутников, утверждает WSJ. Среди задействованных в этой схеме издание называет компанию Boeing и инвестфонд Carlyle Group. Опрошенные газетой чиновники и представители отрасли заявили, что Китай использует американские спутники уже много лет.