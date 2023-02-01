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WSJ: Украине предлагают боевые дроны за $1, но за доставку придется заплатить $10 млн

WSJ: Украине предлагают боевые дроны за $1, но за доставку придется заплатить $10 млн Американский производитель оружия General Atomics предлагает правительству Украины два беспилотника Reaper MQ-9 за один доллар в попытке помочь Киеву перед вероятным наступлением России.
Другие страны
1 февраля 2023 г. 08:08
WSJ: Украине предлагают боевые дроны за $1, но за доставку придется заплатить $10 млн

Американский производитель оружия General Atomics предлагает правительству Украины два беспилотника Reaper MQ-9 за один доллар в попытке помочь Киеву перед вероятным наступлением России.

Как передает Report со ссылкой на Wall Street Journal, при этом Украине придется потратить около 10 млн долларов на подготовку и доставку дронов, а также около 8 млн долларов в год на техническое обслуживание.

Белый дом, который должен одобрить сделку, а также украинские власти отказались от комментариев, отмечает издание.

Представитель General Atomics сказал, что компания не комментирует конкретные сделки, но считает, что Украина нуждается в таком оборудовании, как Reaper.

"General Atomics в течение многих месяцев обсуждает потребности ВСУ с украинским правительством и по-прежнему готова оказать им любую поддержку", - сказал представитель компании Марк Бринкли.

За последний год США предоставили Украине более 700 небольших беспилотников, включая тактические дроны Switchblade, напоминает WSJ, однако Reaper - это гораздо более сложный беспилотник с большей дальностью, скоростью и возможностями.

Размах крыльев Reaper составляет около 20 метров, беспилотник может находиться в полете более 24 часов и нести вооружения. General Atomics предлагает Украине более старую модель MQ-9A Block 1. Один такой дрон стоит несколько миллионов долларов.

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Версия на азербайджанском языке KİV: “Ukraynaya 1 dollara zərbə dronu təklif olunur, lakin çatdırılması 10 milyon dollara başa gələcək”

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