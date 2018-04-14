WSJ: Трамп выступает за то, чтобы при атаке по Сирии пришлось "заплатить" РФ и Ирану

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп во время консультаций с ближайшими помощниками выступает за масштабную атаку против Сирии, при которой в какой-то форме был бы нанесен ущерб России и Ирану, однако Пентагон рекомендует американскому лидеру проявить осторожность.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journalсо ссылкой на источник в Белом доме.

Как отмечается в публикации, "Трамп призывает своих военных советников согласиться на более решительный ответный удар по Сирии, нежели тот, который они считают разумным". Кроме того, в материале говорится, что президент США "остался недоволен более ограниченными вариантами, которые ему до сих пор предлагали". "По словам сотрудника Белого дома, на встречах с министром обороны США Джеймсом Мэттисом Трамп выступал за такую атаку, которая не только наказала бы сирийский режим, но и заставила бы заплатить двух ее иностранных покровителей - Россию и Иран", - отмечает газета.