WSJ: Трамп рассматривает кандидатуру замгоссекретаря США на замену генпрокурору Сешнсу

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп рассматривает не менее пяти кандидатур на замену министру юстиции, генпрокурору Джеффу Сешнсу, который неоднократно становился объектом критики со стороны американского лидера.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг в электронной версии газета The Wall Street Journal.

По данным ее источников, в число кандидатов на должность главы минюста входят в том числе первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан и глава минздрава Алекс Азар. Кроме того, в число потенциальных преемников Сешнса входят также юрисконсульт министерства транспорта США Стивен Брэдбери, экс-генпрокурор Уильям Барр и бывшая судья апелляционного суда столичного округа Колумбия Дженис Роджерс Браун.