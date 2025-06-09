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WSJ: Трамп поручил Минфину США обсудить с КНР смягчение экспортных ограничений

WSJ: Трамп поручил Минфину США обсудить с КНР смягчение экспортных ограничений Президент США Дональд Трамп дал указание министру финансов Скотту Бессенту и его команде обсудить с Китаем возможность отмены ряда экспортных ограничений в преддверии американо-китайских переговоров в Лондоне.
Другие страны
9 июня 2025 г. 20:35
WSJ: Трамп поручил Минфину США обсудить с КНР смягчение экспортных ограничений

Президент США Дональд Трамп дал указание министру финансов Скотту Бессенту и его команде обсудить с Китаем возможность отмены ряда экспортных ограничений в преддверии американо-китайских переговоров в Лондоне.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, рассматривается возможность снятия ограничений на экспорт в КНР таких товаров, как авиадвигатели и комплектующие к ним, программного обеспечения для производства микрочипов, а также этана - компонента природного газа, используемого в производстве пластмасс. Ограничения на эти поставки ранее не анонсировались официально.

По мнению источников, такая стратегия отражает влияние введенных Китаем мер по контролю за экспортом редкоземельных элементов, на которые завязаны американские отрасли.

Отметим, что переговоры между делегациями США и Китая запланированы на следующую неделю в Лондоне.

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