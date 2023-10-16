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WSJ: Только палестинцы с западными паспортами смогут пересечь КПП "Рафах"

WSJ: Только палестинцы с западными паспортами смогут пересечь КПП "Рафах" Только палестинцы с паспортами США и других западных стран смогут покинуть сектор Газа через КПП "Рафах" согласно плану эвакуации, разработанному США, Египтом и Израилем.
Другие страны
16 октября 2023 г. 19:22
WSJ: Только палестинцы с западными паспортами смогут пересечь КПП Рафах

Только палестинцы с паспортами США и других западных стран смогут покинуть сектор Газа через КПП "Рафах" согласно плану эвакуации, разработанному США, Египтом и Израилем.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Значительная часть населения сектора Газа, насчитывающего более 2 млн человек, не сможет эвакуироваться в Египет через КПП "Рафах", поскольку египетская сторона не хочет принимать большое число беженцев.

Издание отмечает, что покинуть сектор Газа смогут только палестинцы, имеющие паспорт США или другого западного государства, а также сотрудники гуманитарных организаций.

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