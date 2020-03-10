WSJ: США выведут часть переброшенных на Ближний Восток сил

Администрация президента США Дональда Трампа приступила к выводу с Ближнего Востока части сил, переброшенных в регион в начале года после убийства командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) Касема Сулеймани.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила электронная версия газеты The Wall Street Journal.

Как отмечается в материале, США "пришли к выводу, что угроза ответных атак со стороны Ирана или подконтрольных ему сил снизилась". Американская сторона предполагает, что напряженность в регионе "начала снижаться". Около 1 тыс. американских военных, которые были переброшены в Кувейт в начале января, уже выведены из страны, отмечается в публикации. В течение нескольких недель за ними последуют еще 2 тыс. американских военных, которые сейчас находятся в этой стране.

По сведениям издания, будет выведена "большая часть американского контингента, переброшенного в регион в течение нескольких недель после удара по Сулеймани".