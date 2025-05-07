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WSJ: США усиливают разведку в Гренландии

WSJ: США усиливают разведку в Гренландии США активизировали сбор разведывательных данных о Гренландии. Это может быть связано с планами Вашингтона заполучить остров.
Другие страны
7 мая 2025 г. 07:20
WSJ: США усиливают разведку в Гренландии

США активизировали сбор разведывательных данных о Гренландии. Это может быть связано с планами Вашингтона заполучить остров.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их сведениям, на прошлой неделе высокопоставленные служащие Национальной разведки разослали секретное предписание американским спецслужбам. Документ, адресованный Центральному разведывательному управлению, Агентству национальной безопасности и другим ведомствам, предписывает изучить настроения в Гренландии относительно независимости и возможной добычи ресурсов Соединенными Штатами. Особое внимание уделяется поиску сторонников Вашингтона.

Эта директива стала одним из первых шагов американской администрации, четко направленных на реализацию планов президента США Дональда Трампа по установлению контроля над островом, отмечает издание. Газета убеждена, что такие действия указывают на серьезность намерений американского лидера.

"Президент четко обозначил обеспокоенность безопасностью Гренландии и Арктики", - заявил изданию представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джеймс Хьюитт, отказавшись комментировать детали.

Сама директор Нацразведки США Тулси Габбард обвинила WSJ в "раскрытии секретной информации", назвав публикацию "подрывом безопасности".

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