WSJ: США предупреждали Иран о готовящемся теракте в Кермане

США предупреждали Иран о том, что террористическая организация "Исламское государство" планирует устроить взрыв в Кермане в начале января.

США предупреждали Иран о том, что террористическая организация "Исламское государство" планирует устроить взрыв в Кермане в начале января.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Перед террористической атакой ИГ 3 января 2024 года в иранском Кермане американское правительство предупредило Тегеран, что в иранских границах зафиксирована террористическая угроза", - сказал изданию неназванный чиновник США.

Отмечается, что Тегеран получил весьма конкретные сведения о месте планируемого теракта достаточно своевременно, чтобы успеть его предотвратить или хотя бы избежать большого числа жертв. Вашингтон не получил от Тегерана обратной связи и не знает, почему Иран не смог предотвратить террористическую атаку, сообщил другой американский чиновник. Какие каналы связи были задействованы и впервые ли США снабжают Тегеран подобными сведениями, не уточняется.

Не исключено, что, направив это предупреждение, США пытались активизировать диалог с Ираном по внешнеполитическим вопросам, считает бывший сотрудник американской администрации.

3 января рядом с кладбищем в Кермане, где похоронен генерал Касем Сулеймани, произошло два взрыва. Террористы-смертники привели в действие взрывные устройства среди участников поминальной церемонии, посвященной четвертой годовщине убийства Сулеймани. В результате теракта погибли 95 человек. 10 января министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди подтвердил связь двоих смертников, устроивших взрывы в Кермане, с ИГ.