WSJ: США передали Ирану, что Израиль хочет завершить конфликт

США попросили арабских чиновников передать Ирану, что Израиль в скором времени намерен завершить конфликт, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

США попросили арабских чиновников передать Ирану, что Израиль в скором времени намерен завершить конфликт.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Иранские власти, по данным собеседников издания, ответили, что вынуждены отреагировать на американские удары по своим ядерным объектам.

Израильские чиновники рассказали WSJ, что после атак США на Иран ожидают возобновления переговоров по иранской ядерной программе. Тегеран пока отступать отказался.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа через арабских посредников сообщила Ирану, что удары по ядерным объектам - разовый акт, страна не планирует вести войну с целью смены власти в Тегеране. При этом арабские государства по-прежнему готовятся к дальнейшей эскалации конфликта.