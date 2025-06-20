WSJ: США могут запретить поставки в Китай оборудования для производства чипов

Власти США предупредили крупнейших производителей полупроводников, что они рассматривают возможность отзыва разрешений на поставки оборудования американского производства на заводы в Китае.

Власти США предупредили крупнейших производителей полупроводников, что они рассматривают возможность отзыва разрешений на поставки оборудования американского производства на заводы в Китае.

Как передает Report , об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их данным, глава Бюро промышленности и безопасности Минторга США Джеффри Кесслер сообщил компаниям, что США хотят отозвать разрешения. Сейчас Samsung Electronics и SK Hynix, а также TSMC могут поставлять американское оборудование для своих заводов в Китае без получения отдельной лицензии на каждый случай.

Как отмечает WSJ, если эти планы будут воплощены, то это может привести к дипломатическим и экономическим последствиям. Как считает издание, Пекин может трактовать это как нарушение договоренностей, достигнутых на переговорах в Лондоне.