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WSJ: США могут запретить поставки в Китай оборудования для производства чипов

WSJ: США могут запретить поставки в Китай оборудования для производства чипов Власти США предупредили крупнейших производителей полупроводников, что они рассматривают возможность отзыва разрешений на поставки оборудования американского производства на заводы в Китае.
Другие страны
20 июня 2025 г. 22:20
WSJ: США могут запретить поставки в Китай оборудования для производства чипов

Власти США предупредили крупнейших производителей полупроводников, что они рассматривают возможность отзыва разрешений на поставки оборудования американского производства на заводы в Китае.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их данным, глава Бюро промышленности и безопасности Минторга США Джеффри Кесслер сообщил компаниям, что США хотят отозвать разрешения. Сейчас Samsung Electronics и SK Hynix, а также TSMC могут поставлять американское оборудование для своих заводов в Китае без получения отдельной лицензии на каждый случай.

Как отмечает WSJ, если эти планы будут воплощены, то это может привести к дипломатическим и экономическим последствиям. Как считает издание, Пекин может трактовать это как нарушение договоренностей, достигнутых на переговорах в Лондоне.

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