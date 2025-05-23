WSJ: США могут вывести около 4,5 тыс. своих военных из Южной Кореи

Соединенные Штаты рассматривают возможность вывода порядка 4,5 тыс. своих военнослужащих из Южной Кореи.

Соединенные Штаты рассматривают возможность вывода порядка 4,5 тыс. своих военнослужащих из Южной Кореи.

Как передает Report , об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По ее сведениям, Вашингтон может перебросить войска из Южной Кореи в другие районы Индо-Тихоокеанского региона, в том числе на Гуам. Такая инициатива еще не была представлена на рассмотрение президенту США Дональду Трампу и находится на стадии обсуждения среди высокопоставленных должностных лиц американской администрации, отмечает газета.

В настоящее время, как указывает издание, в Южной Корее размещено порядка 28,5 тыс. американских военнослужащих.

По данным The Wall Street Journal, решение о переброске войск может быть отложено до тех пор, пока у Вашингтона не появится ясность относительно перспектив мирного урегулирования конфликта в Украине.