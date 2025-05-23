WSJ: США могут вывести около 4,5 тыс. своих военных из Южной Кореи

Соединенные Штаты рассматривают возможность вывода порядка 4,5 тыс. своих военнослужащих из Южной Кореи.
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По ее сведениям, Вашингтон может перебросить войска из Южной Кореи в другие районы Индо-Тихоокеанского региона, в том числе на Гуам. Такая инициатива еще не была представлена на рассмотрение президенту США Дональду Трампу и находится на стадии обсуждения среди высокопоставленных должностных лиц американской администрации, отмечает газета.
В настоящее время, как указывает издание, в Южной Корее размещено порядка 28,5 тыс. американских военнослужащих.
По данным The Wall Street Journal, решение о переброске войск может быть отложено до тех пор, пока у Вашингтона не появится ясность относительно перспектив мирного урегулирования конфликта в Украине.