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WSJ: США могут ограничить некоторые инвестиции в передовые технологии за рубежом

WSJ: США могут ограничить некоторые инвестиции в передовые технологии за рубежом Администрация президента США Джо Байдена готовит новые правила, из-за которых могут быть ограничены инвестиции в передовые технологии за рубежом.
Другие страны
4 марта 2023 г. 09:12
WSJ: США могут ограничить некоторые инвестиции в передовые технологии за рубежом

Администрация президента США Джо Байдена готовит новые правила, из-за которых могут быть ограничены инвестиции в передовые технологии за рубежом.

Как передает Report, об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на отчеты властей.

"Министерство финансов и Министерство торговли заявили, что рассматривают новую систему регулирования инвестиций США в зарубежные передовые технологии, которые могут представлять угрозу национальной безопасности", - говорится в сообщении.

По информации источников, новая программа затронет инвестиции в передовые полупроводники, квантовые компьютеры и некоторые формы искусственного интеллекта. При этом не уточняется, на какие страны это будет распространяться. Однако, по мнению источников газеты, скорее всего, преимущественно это затронет Китай.

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