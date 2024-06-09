WSJ: США и Саудовская Аравия близки к подписанию стратегического соглашения

США и Саудовская Аравия близки к заключению оборонительного пакта.

США и Саудовская Аравия близки к заключению оборонительного пакта.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников.

По их словам, успех дипломатических усилий зависит от "приверженности Израиля созданию палестинского государства" и прекращения войны в секторе Газа, при этом завершение конфликта не является обязательным условием.

Как отмечает издание, оборонительное соглашение повысит региональное положение Саудовской Аравии и укрепит военную роль США на Ближнем Востоке. Источники указывают, что проект договора во многом создан по образцу договора о гарантиях безопасности между США и Японией.