О нас

WSJ: США и Саудовская Аравия близки к подписанию стратегического соглашения

WSJ: США и Саудовская Аравия близки к подписанию стратегического соглашения США и Саудовская Аравия близки к заключению оборонительного пакта.
Другие страны
9 июня 2024 г. 23:19
WSJ: США и Саудовская Аравия близки к подписанию стратегического соглашения

США и Саудовская Аравия близки к заключению оборонительного пакта.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников.

По их словам, успех дипломатических усилий зависит от "приверженности Израиля созданию палестинского государства" и прекращения войны в секторе Газа, при этом завершение конфликта не является обязательным условием.

Как отмечает издание, оборонительное соглашение повысит региональное положение Саудовской Аравии и укрепит военную роль США на Ближнем Востоке. Источники указывают, что проект договора во многом создан по образцу договора о гарантиях безопасности между США и Японией.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Джафар Гулузаде: Готовятся проекты по усовершенствованию таможенной инфраструктуры в Среднем коридоре
Джафар Гулузаде: Готовятся проекты по усовершенствованию таможенной инфраструктуры в Среднем коридоре
7 июня 2024 г. 16:13
Госдеп США: Загрязнение минами территорий Азербайджана мешает экономическому развитию
Госдеп США: Загрязнение минами территорий Азербайджана мешает экономическому развитию
7 июня 2024 г. 14:09
Госдепартамент США: Планируем сотрудничать с Азербайджаном по маршруту Восток-Запад
Госдепартамент США: Планируем сотрудничать с Азербайджаном по маршруту Восток-Запад
7 июня 2024 г. 11:55
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
7 июня 2024 г. 10:50
Гендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном в сфере зеленой энергетики на хорошем уровне
ФотоГендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном в сфере зеленой энергетики на хорошем уровне
7 июня 2024 г. 09:57
Ное Ван Хулст: Опасность климатических изменений гораздо значительней ранее предполагаемых
Ное Ван Хулст: Опасность климатических изменений гораздо значительней ранее предполагаемых
6 июня 2024 г. 13:40
Ацуко Хироше: Азербайджан обладает всеми ресурсами для обеспечения энергоперехода  
Ацуко Хироше: Азербайджан обладает всеми ресурсами для обеспечения энергоперехода  
6 июня 2024 г. 10:54
Аль Кааби: ADNOC надеется на дальнейшее сотрудничество с SOCAR в проекте Абшерон
Аль Кааби: ADNOC надеется на дальнейшее сотрудничество с SOCAR в проекте Абшерон
5 июня 2024 г. 17:29
Консорциум TANAP рассматривает варианты расширения пропускной способности трубопровода
Консорциум TANAP рассматривает варианты расширения пропускной способности трубопровода
5 июня 2024 г. 10:02
Андрей Боич: Азербайджан может показать пример осуществления климатического перехода
Андрей Боич: Азербайджан может показать пример осуществления климатического перехода
4 июня 2024 г. 15:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi