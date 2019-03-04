WSJ: США и Китай близки к заключению торговой сделки

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Соединённые Штаты и Китай на финальной стадии заключения торговой сделки.

Как передает Report, об этом информирует The Wall Street Journal.

По данным издания, «Пекин предлагает снизить тарифы и другие ограничения на американскую сельскохозяйственную, химическую, автомобильную и другую продукцию».

Вашингтон, в свою очередь «рассматривает возможность отмены большинства, если не всех, санкций, наложенных на китайские товары, с прошлого года».

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что обратился к китайским партнёрам с просьбой незамедлительно снять пошлины, введённые в отношении сельскохозяйственной продукции из Соединённых Штатов.