WSJ: США и Иран на переговорах обсуждают обогащение урана и ракетную программу

Разногласия на переговорах Вашингтона и Тегерана главным образом касаются иранской программы обогащения урана.
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Издание называет этот вопрос "основной точкой преткновения на нынешних переговорах".
Еще одним спорным моментом является желание американской администрации увязать ракетную программу Ирана с новой ядерной сделкой, добавляет газета. Тем не менее неназванный представитель администрации президента США Дональда Трампа назвал переговоры в Омане "позитивными и продуктивными". Он также сообщил, что очередная встреча состоится вскоре в Европе.
Третий раунд диалога между США и Ираном завершился "серьезными разногласиями и обязательством провести новую встречу", подытожила WSJ.
Ранее иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи сообщил, что место проведения четвертого раунда непрямых переговоров между США и Ираном объявят власти Омана, которые выполняют функцию посредника в процессе урегулирования разногласий по ядерной программе исламской республики.