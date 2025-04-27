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WSJ: США и Иран на переговорах обсуждают обогащение урана и ракетную программу

WSJ: США и Иран на переговорах обсуждают обогащение урана и ракетную программу Разногласия на переговорах Вашингтона и Тегерана главным образом касаются иранской программы обогащения урана.
Другие страны
27 апреля 2025 г. 04:50
WSJ: США и Иран на переговорах обсуждают обогащение урана и ракетную программу

Разногласия на переговорах Вашингтона и Тегерана главным образом касаются иранской программы обогащения урана.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Издание называет этот вопрос "основной точкой преткновения на нынешних переговорах".

Еще одним спорным моментом является желание американской администрации увязать ракетную программу Ирана с новой ядерной сделкой, добавляет газета. Тем не менее неназванный представитель администрации президента США Дональда Трампа назвал переговоры в Омане "позитивными и продуктивными". Он также сообщил, что очередная встреча состоится вскоре в Европе.

Третий раунд диалога между США и Ираном завершился "серьезными разногласиями и обязательством провести новую встречу", подытожила WSJ.

Ранее иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи сообщил, что место проведения четвертого раунда непрямых переговоров между США и Ираном объявят власти Омана, которые выполняют функцию посредника в процессе урегулирования разногласий по ядерной программе исламской республики.

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Версия на азербайджанском языке WSJ: ABŞ və İran danışıqlarda uranın zənginləşdirilməsi və raket proqramını müzakirə edirlər

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