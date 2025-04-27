WSJ: США и Иран на переговорах обсуждают обогащение урана и ракетную программу

Разногласия на переговорах Вашингтона и Тегерана главным образом касаются иранской программы обогащения урана.

Разногласия на переговорах Вашингтона и Тегерана главным образом касаются иранской программы обогащения урана.

Как передает Report , об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Издание называет этот вопрос "основной точкой преткновения на нынешних переговорах".

Еще одним спорным моментом является желание американской администрации увязать ракетную программу Ирана с новой ядерной сделкой, добавляет газета. Тем не менее неназванный представитель администрации президента США Дональда Трампа назвал переговоры в Омане "позитивными и продуктивными". Он также сообщил, что очередная встреча состоится вскоре в Европе.

Третий раунд диалога между США и Ираном завершился "серьезными разногласиями и обязательством провести новую встречу", подытожила WSJ.

Ранее иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи сообщил, что место проведения четвертого раунда непрямых переговоров между США и Ираном объявят власти Омана, которые выполняют функцию посредника в процессе урегулирования разногласий по ядерной программе исламской республики.