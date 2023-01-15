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WSJ: США и Европа к лету могут остаться без боеприпасов

WSJ: США и Европа к лету могут остаться без боеприпасов Страны Запада могут столкнуться уже будущим летом с нехваткой боеприпасов на фоне военной помощи Киеву, считают военные эксперты.
Другие страны
15 января 2023 г. 11:13
WSJ: США и Европа к лету могут остаться без боеприпасов

Страны Запада могут столкнуться уже будущим летом с нехваткой боеприпасов на фоне военной помощи Киеву, считают военные эксперты.

Как передает Report со ссылкой на издание The Wall Street Journal, Россия, в свою очередь, добьется расширения производства в сфере вооружения.

"Украинская армия расходует поставляемые Западом артиллерийские снаряды примерно в два раза быстрее, чем США и союзники их производят. При таком темпе Киев может сократить американские и европейские резервы до критического уровня..." - привели в СМИ комментарии специалистов военной отрасли.

Не исключается, что с подобными проблемами Европа и Соединенные Штаты начнут сталкиваться летом или осенью 2023 года.

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