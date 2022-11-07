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WSJ: советник президента США Салливан ведет конфиденциальные переговоры с Кремлем

WSJ: советник президента США Салливан ведет конфиденциальные переговоры с Кремлем Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ведет конфиденциальные переговоры с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым в течение последних месяцев.
Другие страны
7 ноября 2022 г. 04:28
WSJ: советник президента США Салливан ведет конфиденциальные переговоры с Кремлем

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ведет конфиденциальные переговоры с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым в течение последних месяцев.

Как передает Report, об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным газеты, в ходе переговоров обсуждались предотвращение эскалации конфликта в Украине, недопущение использования ядерного оружия, а также поддержание открытыми каналов коммуникаций США и РФ. Как уточнили источники WSJ, урегулирование ситуации в Украине не стало целью обсуждений.

В материале отмечается, что стремление Салливана контактировать с Россией не поддерживается другими высокопоставленными политическими деятелями США.

По информации издания, советник американского президента также призывал украинские власти послать открытый сигнал о готовности к урегулированию конфликта с Россией.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что представители стран Запада в частном порядке обсуждают условия мирного соглашения между Украиной и Россией.

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