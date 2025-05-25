WSJ раскрыл детали дела экс-сотрудника ФРС, арестованного за шпионаж в пользу КНР

The Wall Street Journal изучила обстоятельства дела бывшего экономиста Федеральной резервной системы США (ФРС) Джона Роджерса, которого федеральные власти обвиняют в шпионаже в пользу КНР.

The Wall Street Journal изучила обстоятельства дела бывшего экономиста Федеральной резервной системы США (ФРС) Джона Роджерса, которого федеральные власти обвиняют в шпионаже в пользу КНР.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

В 2013 году Роджерс посетил Шанхай для участия в форуме ФРС, где, по версии следствия, на него впервые вышли агенты китайских спецслужб. Человек, представившийся аспирантом одного из китайских вузов, сообщил американцу, что изучает ФРС и хотел бы узнать побольше о ее работе. После нескольких встреч Роджерсу предложили посетить Китай уже с частным визитом — за счет «любознательного китайского аспиранта». Как отмечает WSJ, это привело к целой цепи событий, в результате которых Роджерсу, ушедшему из ФРС в 2021 году, в январе текущего года были предъявлены обвинения в шпионаже.

Следователи заявляют, что Джон Роджерс за деньги передавал китайцам информацию о внутренних докладах ФРС, включая данные о заседаниях комитета по рынкам, принимающего решение о базовой учетной ставке ФРС. При обыске агенты ФБР нашли в вашингтонской квартире экс-сотрудника ФРС около $50 тыс. наличными. Жена обвиняемого утверждает, что это ее деньги, а сам Роджерс отрицает обвинения в шпионаже.

Адвокаты бывшего экономиста ФРС заявляют, что многие обвинения властей имеют под собой слабую почву, отмечая, что у Роджерса не было доступа к засекреченной информации ФРС, которая имела бы влияние на кредитно-денежную политику. Суд над бывшим экономистом ФРС должен начаться в этом году. Если Роджерса признают виновным в экономическом шпионаже, ему грозит до 15 лет тюрьмы.