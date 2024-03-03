WSJ сообщила о переговорах Ирана с Суданом по созданию военно-морской базы

Тегеран вел переговоры о создании своей военно-морской базы на суданском побережье Красного моря, они не увенчались успехом.

Тегеран вел переговоры о создании своей военно-морской базы на суданском побережье Красного моря, они не увенчались успехом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ), приводя слова сотрудника суданской разведки Ахмеда Хасана Мухаммеда.

Отмечается, что Иран таким образом рассчитывал контролировать морские перевозки, также он планировал использовать базу "для сбора разведывательных данных" и разместить там военные корабли. В обмен на согласие Тегеран обещал поставить вертолетоносец армии Судана, которая продолжает вести вооруженное противостояние с отрядами быстрого реагирования (спецназом) страны.

Хартум отказал Ирану, поскольку не хочет осложнения отношений с США и Израилем, сказал собеседника издания. Газета утверждает, что Тегеран причастен к поставкам оружия мятежному йеменскому движению "Ансар Аллах" (хуситы). Постпред Ирана при ООН ранее отверг обвинения США в этом.

После обострения конфликта в секторе Газа "Ансар Аллах" предупредило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится.