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WSJ: Саудовская Аравия планирует провести мирные переговоры по Украине

WSJ: Саудовская Аравия планирует провести мирные переговоры по Украине Саудовская Аравия планирует провести в начале августа мирные переговоры по Украине с участием стран Запада.
Другие страны
29 июля 2023 г. 23:50
WSJ: Саудовская Аравия планирует провести мирные переговоры по Украине

Саудовская Аравия планирует провести в начале августа мирные переговоры по Украине с участием стран Запада.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, на встречу, которая состоится с 5 по 6 августа в Джидде, прибудут высокопоставленные чиновники из 30 стран, однако России в этом списке нет. Свое участие в переговорах уже подтвердили Великобритания, ЕС, Польша и ЮАР. По словам источника, сейчас ожидается присутствие помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

Точное число участников переговоров пока не известно. Предполагается, что на мероприятии будут присутствовать все страны, которые участвовали в первой международной встрече по Украине 24 июня в Копенгагене.

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Версия на азербайджанском языке WSJ: Səudiyyə Ərəbistanı Ukrayna üzrə sülh danışıqları keçirməyi planlaşdırır

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