WSJ: Саудовская Аравия планирует провести мирные переговоры по Украине

Саудовская Аравия планирует провести в начале августа мирные переговоры по Украине с участием стран Запада.
Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По их данным, на встречу, которая состоится с 5 по 6 августа в Джидде, прибудут высокопоставленные чиновники из 30 стран, однако России в этом списке нет. Свое участие в переговорах уже подтвердили Великобритания, ЕС, Польша и ЮАР. По словам источника, сейчас ожидается присутствие помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.
Точное число участников переговоров пока не известно. Предполагается, что на мероприятии будут присутствовать все страны, которые участвовали в первой международной встрече по Украине 24 июня в Копенгагене.