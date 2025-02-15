WSJ раскрыла новые детали крушения F-16 в Украине

Украинские военные в августе 2024 года могли сбить свой истребитель F-16 из-за того, что он не был подключен к тактической системе связи Link 16, используемой странами НАТО.

Украинские военные в августе 2024 года могли сбить свой истребитель F-16 из-за того, что он не был подключен к используемой странами НАТО тактической системе связи Link 16, которая служит для наземной ПВО как система распознавания "свой - чужой".

Как передает Report , об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Отмечается, что аппарат был сбит в результате дружественного огня из ЗРК Patriot, хотя Украина этого официально не сообщала.

Утверждается, что когда F-16 прибыли в Украину, администрация Байдена скрыла ключевую технологию, которая помогает наземной противовоздушной обороне отличать своего от врага.

"Для ситуационной осведомленности США и их европейские союзники используют тактическую сеть под названием Link 16, которая обеспечивает просмотр в реальном времени всех участников сети - самолетов, наземных подразделений, наземных средств противовоздушной обороны и командования и тому подобное. Такая видимость делает операции более безопасными для союзников и смертоносными для врага. Link 16 также уменьшает риски для пилотов, которые летят одновременно со шквалом вражеских ракет и беспилотников, гарантируя, что их наземные коллеги знают, где находятся их самолеты", - говорится в материале.

Также подчеркивается, что на момент прибытия истребителей ни они, ни ЗРК страны не были оборудованы для использования Link 16.

"Первые ракетные комплексы Patriot прибыли в Украину в апреле 2023 года. Тогда Link 16 был изъят из Patriot, которые отправлялись в Украину, потому что никто не предполагал, что в ближайшем будущем ВСУ получат F-16", - пишет издание.

В Пентагоне отказались раскрывать изданию информацию о том, был ли сбитый на Украине американский истребитель подключен к Link 16.

Напомним, что в августе 2024 года Генштаб Украины подтвердил потерю F-16, не приводя деталей происшествия. После этого командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук был снят с должности, однако в Киеве утверждали, что его отставка не связана с потерей самолета.