О нас

WSJ раскрыла новые детали крушения F-16 в Украине

WSJ раскрыла новые детали крушения F-16 в Украине Украинские военные в августе 2024 года могли сбить свой истребитель F-16 из-за того, что он не был подключен к тактической системе связи Link 16, используемой странами НАТО.
Другие страны
15 февраля 2025 г. 04:48
WSJ раскрыла новые детали крушения F-16 в Украине

Украинские военные в августе 2024 года могли сбить свой истребитель F-16 из-за того, что он не был подключен к используемой странами НАТО тактической системе связи Link 16, которая служит для наземной ПВО как система распознавания "свой - чужой".

Как передает Report, об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Отмечается, что аппарат был сбит в результате дружественного огня из ЗРК Patriot, хотя Украина этого официально не сообщала.

Утверждается, что когда F-16 прибыли в Украину, администрация Байдена скрыла ключевую технологию, которая помогает наземной противовоздушной обороне отличать своего от врага.

"Для ситуационной осведомленности США и их европейские союзники используют тактическую сеть под названием Link 16, которая обеспечивает просмотр в реальном времени всех участников сети - самолетов, наземных подразделений, наземных средств противовоздушной обороны и командования и тому подобное. Такая видимость делает операции более безопасными для союзников и смертоносными для врага. Link 16 также уменьшает риски для пилотов, которые летят одновременно со шквалом вражеских ракет и беспилотников, гарантируя, что их наземные коллеги знают, где находятся их самолеты", - говорится в материале.

Также подчеркивается, что на момент прибытия истребителей ни они, ни ЗРК страны не были оборудованы для использования Link 16.

"Первые ракетные комплексы Patriot прибыли в Украину в апреле 2023 года. Тогда Link 16 был изъят из Patriot, которые отправлялись в Украину, потому что никто не предполагал, что в ближайшем будущем ВСУ получат F-16", - пишет издание.

В Пентагоне отказались раскрывать изданию информацию о том, был ли сбитый на Украине американский истребитель подключен к Link 16.

Напомним, что в августе 2024 года Генштаб Украины подтвердил потерю F-16, не приводя деталей происшествия. После этого командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук был снят с должности, однако в Киеве утверждали, что его отставка не связана с потерей самолета.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Великобритании нашли змей, исчезнувших на островах 300 тыс. лет назад
В Великобритании нашли змей, исчезнувших на островах 300 тыс. лет назад
9 февраля 2025 г. 22:56
Зеленский хочет предложить РФ обмен части Курской области на украинскую территорию
Зеленский хочет предложить РФ обмен части Курской области на украинскую территорию
11 февраля 2025 г. 19:37
Суд отклонил необоснованный протест Рубена Варданяна
Суд отклонил необоснованный протест Рубена Варданяна
10 февраля 2025 г. 21:23
СМИ: Китай предлагает финансирование программ вместо USAID
СМИ: Китай предлагает финансирование программ вместо USAID
11 февраля 2025 г. 19:21
Зеленский: При ударе по пункту управления в Курской области погибли 20 офицеров
Зеленский: При ударе по пункту управления в Курской области погибли 20 офицеров
8 февраля 2025 г. 15:20
Продолжилось судебное рассмотрение уголовного дела по обвинению Рубена Варданяна
ФотоПродолжилось судебное рассмотрение уголовного дела по обвинению Рубена Варданяна
10 февраля 2025 г. 21:07
В Азербайджане завтра ожидается снег
В Азербайджане завтра ожидается снег
8 февраля 2025 г. 12:35
В Китае более 30 человек пропали без вести из-за схода оползня
В Китае более 30 человек пропали без вести из-за схода оползня
8 февраля 2025 г. 14:49
В связи с Годом Конституции и Суверенитета станциям метро будут присвоены новые названия
В связи с "Годом Конституции и Суверенитета" станциям метро будут присвоены новые названия
11 февраля 2025 г. 16:18
Завтра начнется выплата пенсий за февраль по Баку, Сумгайыту и Абшерону вместе с надбавками
Завтра начнется выплата пенсий за февраль по Баку, Сумгайыту и Абшерону вместе с надбавками
10 февраля 2025 г. 14:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi