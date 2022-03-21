О нас
Аудио новости

WSJ: Путин переходит к плану "Б" в войне с Украиной

WSJ: Путин переходит к плану "Б" в войне с Украиной После неудачи с захватом Киева президент России Владимир Путин вынужден менять тактику в войне с Украиной и переходит к стратегии "защиты основных территориальных целей", ища соответствующие рычаги, чтобы заставить украинские власти согласиться на внеблок
Другие страны
21 марта 2022 г. 09:12
WSJ: Путин переходит к плану Б в войне с Украиной

После неудачи с захватом Киева президент России Владимир Путин вынужден менять тактику в войне с Украиной и переходит к стратегии "защиты основных территориальных целей", ища соответствующие рычаги, чтобы заставить украинские власти согласиться на внеблоковость.

Как передает Report, об этом пишет The Wall Street Journal cо ссылкой на неназванные высокопоставленные официальные лица США.

Один из собеседников издания сказал, что, учитывая полученные данные, эффективная оборона ВСУ побудила Путина скорректировать свою тактику.

Теперь российский президент хочет заставить Киев принять претензии РФ на южные и восточные территории Украины. Таким образом, Россия хочет создать "сухопутный коридор" между западом страны и оккупированным в 2014-м Крымом, а также расширить контроль над Донбассом.

При этом Путин продолжит свое военное давление, в частности обстрелы городов, рассчитывая, что это заставит Зеленского отказаться от надежд вступить в альянс с Западом и согласиться на нейтральный статус и другие требования Кремля.

Если требования Путина не удовлетворят, то, ожидают американские чиновники, РФ попытается удержать все заняты ее регулярными войсками территории и продолжит эскалацию.

"Исходя из наших военных оценок, похоже, Путин возвращается к тактике блокады", - сказал другой представитель США.

По его словам, для граждан в осажденных городах это означает недели, а, возможно, месяцы ракетных и артиллерийских атак армии РФ.

В США сомневаются, что Путину удастся захватить Киев с таким сопротивлением украинского общества, как сейчас, только если он не соберет достаточно войск.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Генсек ООН поделился публикацией по случаю праздника Новруз
Генсек ООН поделился публикацией по случаю праздника Новруз
21 марта 2022 г. 08:56
Стрельба в США, есть погибший и раненые
Стрельба в США, есть погибший и раненые
21 марта 2022 г. 08:46
В Мали автобус подорвался на мине, есть погибшие и раненые
В Мали автобус подорвался на мине, есть погибшие и раненые
21 марта 2022 г. 08:19
Байден после саммита в Брюсселе отправится в Польшу
Байден после саммита в Брюсселе отправится в Польшу
21 марта 2022 г. 08:02
Reuters: ЕС разрабатывает пятый пакет санкций против России
Reuters: ЕС разрабатывает пятый пакет санкций против России
21 марта 2022 г. 07:07
В Буркина-Фасо боевиками убиты 12 военных, есть раненые
В Буркина-Фасо боевиками убиты 12 военных, есть раненые
21 марта 2022 г. 06:30
Джонсон: Лондон будет отстаивать интересы Киева на встречах G7 и НАТО
Джонсон: Лондон будет отстаивать интересы Киева на встречах G7 и НАТО
21 марта 2022 г. 06:12
Крушение корабля в Новой Зеландии, есть погибшие и без вести пропавшие
Крушение корабля в Новой Зеландии, есть погибшие и без вести пропавшие
21 марта 2022 г. 05:39
США могут расширить санкции против России
США могут расширить санкции против России
21 марта 2022 г. 05:14
При крушении лодки у берегов Туниса погибло 25 мигрантов
При крушении лодки у берегов Туниса погибло 25 мигрантов
21 марта 2022 г. 04:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi