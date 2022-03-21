WSJ: Путин переходит к плану "Б" в войне с Украиной

После неудачи с захватом Киева президент России Владимир Путин вынужден менять тактику в войне с Украиной и переходит к стратегии "защиты основных территориальных целей", ища соответствующие рычаги, чтобы заставить украинские власти согласиться на внеблок

После неудачи с захватом Киева президент России Владимир Путин вынужден менять тактику в войне с Украиной и переходит к стратегии "защиты основных территориальных целей", ища соответствующие рычаги, чтобы заставить украинские власти согласиться на внеблоковость.

Как передает Report, об этом пишет The Wall Street Journal cо ссылкой на неназванные высокопоставленные официальные лица США.

Один из собеседников издания сказал, что, учитывая полученные данные, эффективная оборона ВСУ побудила Путина скорректировать свою тактику.

Теперь российский президент хочет заставить Киев принять претензии РФ на южные и восточные территории Украины. Таким образом, Россия хочет создать "сухопутный коридор" между западом страны и оккупированным в 2014-м Крымом, а также расширить контроль над Донбассом.

При этом Путин продолжит свое военное давление, в частности обстрелы городов, рассчитывая, что это заставит Зеленского отказаться от надежд вступить в альянс с Западом и согласиться на нейтральный статус и другие требования Кремля.

Если требования Путина не удовлетворят, то, ожидают американские чиновники, РФ попытается удержать все заняты ее регулярными войсками территории и продолжит эскалацию.

"Исходя из наших военных оценок, похоже, Путин возвращается к тактике блокады", - сказал другой представитель США.

По его словам, для граждан в осажденных городах это означает недели, а, возможно, месяцы ракетных и артиллерийских атак армии РФ.

В США сомневаются, что Путину удастся захватить Киев с таким сопротивлением украинского общества, как сейчас, только если он не соберет достаточно войск.