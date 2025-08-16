WSJ: Путин нарушил традицию и пересел в лимузин Трампа по его просьбе

О нас

16 августа 2025 г. 02:22
Президент России Владимир Путин нарушил традицию передвигаться за рубежом на своем автомобиле и пересел в лимузин американского лидера Дональда Трампа по его приглашению.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По ее сведениям, предложение о совместной поездке к месту переговоров на бронированном Cadillac One по прозвищу The Beast ("Зверь") поступило от Трампа после совместного фотографирования.

Обычно Путин в любой точке мира передвигается на своем транспорте. В этот раз тоже все было готово к тому, чтобы глава российского государства по прилете на Аляску направился на встречу на отечественном представительском автомобиле "Аурус", на различных модификациях которого передвигается с 2018 года.

Версия на азербайджанском языке WSJ: Putin ənənəsini pozaraq Trampın xahişi ilə onun limuzininə keçib

