WSJ: причинами падения Boeing в Индонезии стали недостатки конструкции и госконтроля

Следователи из Индонезии пришли к выводу, что основными причинами падения самолета Boeing 737 MAX в Индонезии в октябре прошлого года стали недостатки в конструкции самолета и недостаточный контроль со стороны государственных органов США.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к расследованию инцидента.

Кроме этого, расследование выявило череду ошибок пилотов, а также факты неправильного обслуживания самолета, что могло привести к катастрофе, говорится в черновом варианте отчета.

Как утверждает газета, официальные представители, проводившие расследование, отказываются комментировать его результаты до официального выхода отчета в ноябре. Представитель Boeing заявил, что компания тесно сотрудничает с властями Индонезии.

Американские специалисты из Национального совета по безопасности на транспорте США также готовят рекомендации по улучшению подготовки пилотов и экипажа. Рекомендации будут включать в себя подготовку экипажа к поведению в нестандартных ситуациях, когда автоматические системы на борту неисправны или вовсе не работают. Кроме того, особое внимание будет уделено сертифицированию новых самолетов.