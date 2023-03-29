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WSJ: Пентагон начал подготовку к космической войне

WSJ: Пентагон начал подготовку к космической войне Пентагон начал готовить военно-космические силы (ВКС) США к будущему космическому конфликту с Россией и Китаем в связи с ростом потенциальных угроз от этих стран.
Другие страны
29 марта 2023 г. 06:36
WSJ: Пентагон начал подготовку к космической войне

Пентагон начал готовить военно-космические силы (ВКС) США к будущему космическому конфликту с Россией и Китаем в связи с ростом потенциальных угроз от этих стран.

Как передает Report со ссылкой на американскую деловую газету The Wall Street Journal, в марте текущего года Белый дом инициировал повысить годовой бюджет ВКС Соединенных Штатов до максимальных $30 млрд, что приблизительно на $ 4 млрд превышает показатели прошлого года. Помимо того, предлагается увеличить бюджет Военно-воздушных сил (ВВС) и Военно-морских сил (ВМС).

По информации издания, расходы на Космические силы США включают повышение численности военнослужащих до 16 тыс. человек и закупку всего необходимого оборудования.

В статье сообщается, что Пентагон обеспокоен развертыванием КНР и Россией ракетных и лазерных вооружений, которые могут вывести из строя спутники и прервать военную и гражданскую связь.

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