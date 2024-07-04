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WSJ: Опрошенные американцы считают Байдена слишком старым для переизбрания

WSJ: Опрошенные американцы считают Байдена слишком старым для переизбрания Большая часть американцев считают президента США слишком старым для переизбрания на второй срок.
Другие страны
4 июля 2024 г. 04:44
WSJ: Опрошенные американцы считают Байдена слишком старым для переизбрания

Большая часть американцев считают президента США слишком старым для переизбрания на второй срок.

Как передает Report, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного газетой The Wall Street Journal.

Согласно исследованию, 80% респондентов согласны с мнением, что Байден стар для еще одного президентского срока. При этом отмечается, что две трети сторонников Демократической партии заменили бы Байдена на другого кандидата. 47% опрошенных заменили бы как нынешнего президента, так и экс-главу государства Дональда Трампа на других кандидатов.

Издание утверждает, что если бы президентские выборы проходили сегодня, то 48% респондентов проголосовали бы за Трампа, 42% - за Байдена.

Опрос проводился с 29 июня по 2 июля среди 1,5 тыс. американцев. Погрешность составляет 2,5 п.п.

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