WSJ: Охрану Гросси усилили из-за угрозы со стороны "связанных с Ираном лиц"

Австрийские власти располагают разведданными, указывающими на наличие угрозы со стороны "связанных с Ираном лиц" в адрес гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси.
Другие страны
27 августа 2025 г. 05:22
WSJ: Охрану Гросси усилили из-за угрозы со стороны связанных с Ираном лиц

Австрийские власти располагают разведданными, указывающими на наличие угрозы со стороны "связанных с Ираном лиц" в адрес гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Штаб-квартира МАГАТЭ находится в Вене. После получения информации об угрозе для Гросси от некой третьей стороны австрийские власти решили перевести его под усиленную круглосуточную охрану.

В конце июня к главе агентства приставили бойцов из отряда специального назначения МВД Австрии "Кобра".

Как утверждал один из источников издания, угроза исходит от "связанных с Ираном лиц". По словам второго собеседника, источник угрозы находится непосредственно в Иране и власти Австрии очень серьезно относятся к сложившейся ситуации.

"Мы можем подтвердить, что Австрия выделила [бойцов] отряда "Кобра", но не можем подтвердить информацию об источнике угрозы", - сказал The Wall Street Journal руководитель пресс-службы МАГАТЭ Фредрик Даль.

