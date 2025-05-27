WSJ назвала сроки возможных санкций США против РФ

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения санкций против России уже на этой неделе.

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения санкций против России уже на этой неделе.

Как передает Report , об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на The Wall Street Journal.

Такой шаг, указывает газета, может быть предпринят, поскольку Трамп испытывает растущее разочарование из-за "нападок" главы Кремля Владимира Путина на Украину (скорее всего, речь об обстрелах - ред.) и медленных темпов мирных переговоров, сказали люди, знакомые с намерениями президента США.

Один из источников указал, что рестрикции, вероятно, не будут включать новые банковские санкции, но обсуждаются другие варианты "давления на Путина" с целью заставить его пойти на уступки за столом переговоров, включая 30-дневное прекращение огня.

При этом издание пишет, что Трамп устал от мирных переговоров и подумывает о том, чтобы отказаться от них, если последний рывок не сработает. В то же время неясно, что произойдет, если США отступят от мирного процесса и продолжит ли Вашингтон оказывать военную помощь Киеву.