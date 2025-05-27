WSJ назвала сроки возможных санкций США против РФ

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения санкций против России уже на этой неделе.
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Такой шаг, указывает газета, может быть предпринят, поскольку Трамп испытывает растущее разочарование из-за "нападок" главы Кремля Владимира Путина на Украину (скорее всего, речь об обстрелах - ред.) и медленных темпов мирных переговоров, сказали люди, знакомые с намерениями президента США.
Один из источников указал, что рестрикции, вероятно, не будут включать новые банковские санкции, но обсуждаются другие варианты "давления на Путина" с целью заставить его пойти на уступки за столом переговоров, включая 30-дневное прекращение огня.
При этом издание пишет, что Трамп устал от мирных переговоров и подумывает о том, чтобы отказаться от них, если последний рывок не сработает. В то же время неясно, что произойдет, если США отступят от мирного процесса и продолжит ли Вашингтон оказывать военную помощь Киеву.