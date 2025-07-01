WSJ: На складах Amazon вскоре будет работать больше роботов, чем людей

Число роботов, используемых на складах американского технологического гиганта Amazon, вскоре может превысить количество работающих там людей.
Как передает Report, об этом в понедельник пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).
По ее сведениям, на складских помещениях компании работает более миллиона роботов, это рекордный показатель для Amazon, и он уже практически равен численности персонала на складах. Роботы так или иначе задействованы в 75% доставляемых Amazon заказов. Это позволило компании увеличить продуктивность и в то же время снизить темпы найма на работу новых сотрудников.
Издание напоминает, что Amazon активно работает над автоматизацией процессов с 2012 года, когда за $775 млн приобрел компанию по производству роботов Kiva Systems (ныне Amazon Robotics). Тогда роботы могли в основном перевозить тяжелые грузы, но со временем их обучили поднимать их, сортировать и упаковывать.
Технологический директор Amazon Robotics Тай Брэди сказал The Wall Street Journal, что автоматизация не приведет к массовому увольнению людей, поскольку роботы призваны не заменить их, а упростить им работу. Однако некоторые эксперты, с которыми побеседовало издание, полагают, что в будущем Amazon все же хочет серьезно сократить число своих работников на крупных складах.