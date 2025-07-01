WSJ: На складах Amazon вскоре будет работать больше роботов, чем людей

Число роботов, используемых на складах американского технологического гиганта Amazon, вскоре может превысить количество работающих там людей.

Число роботов, используемых на складах американского технологического гиганта Amazon, вскоре может превысить количество работающих там людей.

Как передает Report, об этом в понедельник пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

По ее сведениям, на складских помещениях компании работает более миллиона роботов, это рекордный показатель для Amazon, и он уже практически равен численности персонала на складах. Роботы так или иначе задействованы в 75% доставляемых Amazon заказов. Это позволило компании увеличить продуктивность и в то же время снизить темпы найма на работу новых сотрудников.

Издание напоминает, что Amazon активно работает над автоматизацией процессов с 2012 года, когда за $775 млн приобрел компанию по производству роботов Kiva Systems (ныне Amazon Robotics). Тогда роботы могли в основном перевозить тяжелые грузы, но со временем их обучили поднимать их, сортировать и упаковывать.

Технологический директор Amazon Robotics Тай Брэди сказал The Wall Street Journal, что автоматизация не приведет к массовому увольнению людей, поскольку роботы призваны не заменить их, а упростить им работу. Однако некоторые эксперты, с которыми побеседовало издание, полагают, что в будущем Amazon все же хочет серьезно сократить число своих работников на крупных складах.