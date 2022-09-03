WSJ: Минобороны США ищет способы ускорить поставки вооружений союзникам

Минобороны США создало рабочую группу в целях ускорения поставок вооружений американским союзникам на фоне напряженности в отношениях с Китаем и ситуации вокруг Украины.

Минобороны США создало рабочую группу в целях ускорения поставок вооружений американским союзникам на фоне напряженности в отношениях с Китаем и ситуации вокруг Украины.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник в Пентагоне.

По его данным, высокопоставленным чиновникам Пентагона в рамках созданной в прошлом месяце рабочей группы предстоит выявить изъяны в том, как осуществляется программа поставок американских вооружений союзникам, а также найти способы ускорить этот процесс. Особенную актуальность эти усилия приобрели "на фоне нарастающего напряжения в отношениях США с Китаем" и вторжения России в Украину.

Издание отмечает, что сопредседателями рабочей группы стали помощник заместителя американского министра обороны по политическим делам Саша Бейкер и замглавы Пентагона по вопросам закупок и технического обеспечения Билл Лаплант.

The Wall Street Journal подчеркивает, что американские законодатели, представители правительства и оборонной отрасли давно считают программу продаж военного оборудования за рубеж медленной и нацеленной на снижение рисков. Сейчас процесс продажи американских вооружений тому или иному союзнику в силу ряда причин "может растянуться на несколько лет". "Но нарастающее соперничество с такими странами, как Китай и Россия, которые разрабатывают продвинутые вооружения по более низкой цене, грозит снижением преимущества США, стремящихся вооружить дружественные страны по всему миру", - констатирует WSJ.