WSJ: Meta заплатит Трампу $25 млн за блокировку его аккаунтов в своих соцсетях

Президент США Дональд Трамп подписал в среду соглашение с корпорацией Meta по делу о блокировке его страниц в принадлежащих Meta социальных сетях Facebook и Instagram после штурма Капитолия 6 января 2021 года, корпорация выплатит Трампу $25 млн.

Президент США Дональд Трамп подписал в среду соглашение с корпорацией Meta по делу о блокировке его страниц в принадлежащих Meta социальных сетях Facebook и Instagram после штурма Капитолия 6 января 2021 года, корпорация выплатит Трампу $25 млн.

Как передает Report , об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По ее сведениям, согласно условиям сделки о прекращении дела, $22 млн будут направлены в фонд президентской библиотеки, остальные средства пойдут на судебные издержки. Корпорация не будет публично признавать свою вину, указывает издание.

Ранее Meta во главе с Марком Цукербергом пожертвовала $1 млн на инаугурацию Трампа.

Газета The New York Times сообщала, что Цукерберг на протяжении последних полутора лет пытается наладить отношения с Трампом, чтобы оградить свою корпорацию от возможного удара со стороны новой администрации. Meta уже давно является объектом нападок вашингтонских консерваторов, обвиняющих ее в предвзятости в пользу демократов.